В Верхней Салде сгорел дом психолога, помогающего детям из Нижнего Тагила 

Накануне, 28 июля, в Верхней Салде на улице Чкалова полностью сгорел частный дом. Без вещей и крыши над головой осталась семья с двумя дочерьми. Неравнодушные коллеги и друзья хозяйки дома Анастасии Колупаевой организовали сбор вещей и денег.

В момент пожара дома были только девочки 13 и 5 лет. Соседи вызвали пожарных, но жилище не смогли быстро потушить. Причину возгорания ещё устанавливают специалисты пожарного надзора.

Анастасия работает психологом в Верхней Салде и в Нижнем Тагиле в семейной студии «Раданец», также она проводит занятия с детьми в благотворительных фондах Екатеринбурга.

Колупаевым в первую очередь нужна детская одежда. Размер вещей на старшую дочь — 46–48, обувь — 41, на младшую дочь — 116–122, обувь — 28–30.

Помочь семье можно, написав директору Анастасии в Нижнетагильском семейном центре Наталии Козловой.