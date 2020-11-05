В Верхней Салде наркокурьеру грозит 20 лет колонии за попытку продать килограмм мефедрона

Житель Верхней Салды обвиняется в покушении на сбыт мефедрона весом более 1 килограмма (часть 3 статьи 30, части 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, обвиняемый нанялся курьером в преступную организацию, занимающуюся сбытом наркотиков. В его обязанности входило находить спрятанные крупные партии мефедрона, расфасовать их на дозы и перепрятывать. Информацию о месте закладки обвиняемый передавал операторам, которые уже через интернет сообщали координаты покупателям.

«Так, 6 июля 2020 года организатор подыскал поставщика, у которого незаконно приобрёл наркотическое вещество — мефедрон массой свыше 1 кг. На следующий день обвиняемый прибыл на автомобиле на участок местности в лесном массиве около посёлка Лукоморье Сысертского района, где отыскал тайник, из которого извлёк полимерный сверток с указанным веществом. После чего обвиняемый был задержан с поличным сотрудниками полиции, наркотические средства были изъяты», — сказали в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что уголовное дело уже направлено в суд, обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.