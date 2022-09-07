В Верхней Салде наказали воспитателя и заведующую детского сада, воспитанник которого самостоятельно ушёл домой во время тихого часа

В Верхней Салде сотрудники прокуратуры провели проверку по факту ухода 6-летнего мальчика из детского сада № 42 «Пингвинчик». Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ведомства, 27 июля 2022 года в 13:50 воспитанник группы старшего дошкольного возраста самостоятельно покинул территорию сада и остался не замеченным воспитателями и охраной.

В прокуратуре Свердловской области рассказали, что отсутствие малыша воспитатель заметил не сразу и сообщил о пропаже только в 14:38, во время обеденного сна. Ребёнок был обнаружен родителями в 16:30 возле дома, где проживает его бабушка. По итогам прокурорской проверки невнимательный воспитатель детсада «Пингвинчик» получил выговор.

Кроме того, в отношении заведующей возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод). Руководитель привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.