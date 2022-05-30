В Верхней Салде начальник отделения «Почты России» за год украл из кассы более полумиллиона рублей. Его осудили условно 

25 мая Верхнесалдинский районный суд Свердловской области вынес приговор 53-летнему начальнику отделения почты АО «Почта России». Мужчина был признан виновным в хищении денежных средств с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Как сообщает пресс-служба Верхнесалдинского районного суда Свердловской области, было установлено, что мужчина почти год похищал деньги из кассы «Почты России», находясь на рабочем месте. В ходе ревизии было выявлено, что суммарно он присвоил себе 527 тысяч 103 рубля 87 копеек.