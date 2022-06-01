В Верхней Салде лошадь покалечила мужчину (ВИДЕО)

Накануне в Верхней Салде на улице Урицкого лошадь напала на мужчину. Сначала животное подошло к человеку, потом сбило его с ног и затоптало копытами. Через полминуты лошадь смогла отогнать женщина. Пострадавшего увезли на скорой в реанимацию, сообщает E1.RU.

Местный житель Антон рассказал, что это парнокопытное постоянно пасётся на улице Урицкого.

«Я впервые увидел коня, что он гуляет вот так на улице, неделю назад. Ко мне он не проявлял агрессии. Но вот соседи жаловались, что это животное бросается на всех людей, которых видит, и на всех собак. Пытается затоптать. Сейчас они собирают коллективную жалобу», — говорит салдинец. По его словам, лошадь бьют.

Пользователи соцсетей в комментариях к видео утверждают, что хозяин лошади сам имеет нестабильную психику и мучает животное.

«Хозяин — больной человек. Он за убийство 13 лет принудительно в психбольнице пролежал. И над лошадью издевался, резал стеклом, ножом. Поэтому она такая стала агрессивная. Хозяину ничего нельзя сказать — он всех грозит убить», — утверждает Валентина.

Глава пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил факт произошедшего ЧП.

«За последние двое суток в органы внутренних дел поступило два тревожных сообщения о неадекватном поведении лошади. Особую тревогу вызывает последний сигнал, когда пострадавшему мужчине были причинены тяжкие увечья. В том числе перелом рёбер. В настоящее время врачи местной клиники предпринимают необходимые меры, чтобы спасти жизнь пострадавшего», — сообщил полковник Горелых.

По его словам, проверочные мероприятия по неадекватному поведению животного поручено провести службе участковых уполномоченных. По итогу проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.