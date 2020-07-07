В Верхней Салде бывшего судебного пристава оштрафовали за многочисленные должностные преступления

В Верхней Салде суд признал виновным бывшего судебного пристава-исполнителя в ряде должностных преступлений. Мужчину оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Как рассказали в СК по Свердловской области, 31-летнего бывшего сотрудника Салдинского районного отдела судебных приставов УФССП России по Свердловской области признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы) и ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

Согласно материалам дела, в декабре 2017 года мужчина, с целью искусственного завышения показателей своей работы, вынес 38 постановлений об окончании находившихся у него исполнительных производств.

«Из данных постановлений, содержащих заведомо ложные сведения, следовало, что граждане, которым решениями мировых судей было назначено административное наказание в виде обязательных работ, якобы отбыли его. Хотя в действительности судебный пристав исполнитель знал, что граждане назначенное им наказание не отбыли», — пояснили в СКР.

Помимо этого подсудимый, по просьбе своего знакомого, у которого имелся запрет на регистрацию имевшихся у него транспортных средств, изготовил два постановления об отмене указанного запрета и постановление об окончании исполнительного производства. Эти документы также содержали сведения, заведомо не соответствующие действительности.