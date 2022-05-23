В Верхней Пышме задержаны подозреваемые в краже 250 тысяч рублей у пенсионерки из Нижнего Тагила

В ОП № 18 Нижнего Тагила обратилась 80-летняя женщина, которая сообщила, что неизвестные похитили у неё 250 тысяч рублей. При опросе потерпевшей полицейские установили, что днём к ней в квартиру приходили двое неизвестных мужчин, они объяснили пенсионерке, что принесли подарок: два одеяла и комплект постельного белья. Пожилая женщина решила отблагодарить гостей, пошла в другую комнату, достала из ящика стола платок, в котором находились деньги, отсчитала 5 тысяч рублей, которые хотела отдать гостям. Но мужчины отказались, настаивая, что принесённые ими вещи бесплатны.

Пенсионерка убрала свои сбережения обратно и направилась на кухню, оставив незнакомцев в комнате одних. После их ухода она решила проверить сохранность накоплений, но платок оказался пуст. Ущерб составил 250 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили автомобиль Lada Priora, на котором, предположительно, передвигались подозреваемые. На следующий день отечественная легковушка была задержана в Верхней Пышме.

В автомобиле находились 21-летний водитель и ещё двое мужчин в возрасте 28 и 33 лет, последний из них ранее судим за совершение краж, мошенничества и за незаконное проникновение в жилище. Все трое — жители Волгоградской области. Украденные деньги были при них.

По предварительным данным, молодой человек выполнял функции водителя, двое других причастны к краже: один отвлекал пенсионерку, а второй в этот момент зашёл в комнату, забрал все накопления женщины, после чего они скрылись. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Ущерб, причинённый потерпевшей, возмещён.