Происшествия

В Верхней Пышме произошёл сильный пожар рядом с заводом «Уралэлектромедь»

04.12.2019 23:30
В Верхней Пышме произошёл сильный пожар рядом с заводом «Уралэлектромедь»

В Верхней Пышме вечером 4 декабря произошёл сильный пожар. Как пишет Е1.ru, ЧП произошло рядом с территорией завода «Уралэлектромедь», который входит в структуру УГМК. Площадь возгорания составила 420 квадратных метров.

«Сообщение о пожаре поступило в 20:55. В 21:19 пожар был локализован. Полностью справиться с огнём удалось в 21:40. Для координации действий пожарно-спасательных подразделений на месте развёрнут штаб пожаротушения. На месте пожара работают 58 человек личного состава, 20 единиц техники», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что при пожаре никто не пострадал.

«Произошло возгорание модульного сооружения, не имеющего отношения к предприятию, а принадлежащего подрядной организации и размещённого на временно арендуемой ею территории», — пояснили URA.ru в пресс-службе УГМК.

Фото: 
«8 район»
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