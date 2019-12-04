В Верхней Пышме произошёл сильный пожар рядом с заводом «Уралэлектромедь»

В Верхней Пышме вечером 4 декабря произошёл сильный пожар. Как пишет Е1.ru, ЧП произошло рядом с территорией завода «Уралэлектромедь», который входит в структуру УГМК. Площадь возгорания составила 420 квадратных метров.

«Сообщение о пожаре поступило в 20:55. В 21:19 пожар был локализован. Полностью справиться с огнём удалось в 21:40. Для координации действий пожарно-спасательных подразделений на месте развёрнут штаб пожаротушения. На месте пожара работают 58 человек личного состава, 20 единиц техники», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что при пожаре никто не пострадал.