В Верхней Пышме полиция задержала работавшего закладчиком тагильчанина

Полиция Верхней Пышмы задержала работавшего закладчиком наркотиков тагильчанина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. По данным ведомства, участковый получил сообщение от жителей одного из домов в Верхней Пышме, что у подъезда ходит подозрительный молодой человек, который положил что-то под дерево. Полицейскому удалось по горячим следам задержать 23-летнего мужчину, у которого во время досмотра был обнаружен и изъят свёрток фольги, обёрнутый в конфетный фантик. Также под деревом следственно-оперативная группа обнаружила точно такой же предмет.

«Согласно проведённому исследованию, изъятое и обнаруженное вещество является наркотическим средством — мефедрон массой 0,91 грамма и 0,9 грамма соответственно. В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков установлены шесть адресов возможных мест тайников с наркотическим средством, оставленным гражданином», — прокомментировали в полиции.

На допросе подозреваемый пояснил, что устроился работать закладчиком из-за нехватки денег. При этом мужчина утаил от полицейских фактический адрес жительства, однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемый снимает квартиру в Нижнем Тагиле. Во время осмотра данного адреса были изъяты такие же свёртки с наркотиком.

Сейчас следственным отделом межмуниципального отдела МВД «Верхнепышминский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в значительном размере». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.