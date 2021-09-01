В Верхней Пышме передано в суд дело об убийстве мужчины, которого приняли за педофила после шутки детей

Верхнепышминский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении трёх молодых людей, обвиняемых в убийстве мужчины, которого приняли за педофила после шутки двух несовершеннолетних девочек, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Двое мужчин 32 и 33 лет и одна женщина 24 лет обвиняются по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Кроме этого, мужчины обвиняются по пункту «а» части 2 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые группой лиц по предварительному сговору»).

По версии следствия, 23 августа обвиняемая обратилась к тёте своего бывшего мужа и попросила её забрать к себе на дачу на ночь трёхлетнюю дочь от первого брака и десятилетнюю дочь своего приятеля. Сама девушка планировала провести время в компании друзей. Когда дети вернулись домой на следующий день, они рассказали матери, что их трогал сожитель тёти. Девушка решила отомстить «педофилу» и в компании знакомых отправилась на дачу в СНТ «Жасмин», где те нанесли погибшему множество ударов, причинив тяжкий вред его здоровью. В тот же день мужчина скончался в больнице от полученных травм.

В ходе начавшегося расследования выяснилось, что погибший не был сожителем родственницы, а только знакомым, который помог по просьбе тётки доставить девочек до дачи. Версия девочек о том, что их кто-то трогал, не подтвердилась — по словам источника, девочки сказали, что пошутили.

По части 4 статьи 111 УК РФ обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы, по части 2 статьи 132 УК РФ — от 4 до 10 лет лишения свободы.