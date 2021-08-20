В Верхней Пышме охотник случайно убил друга, приняв того за утку

Сотрудники следственного отдела по Верхней Пышме СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который случайно убил своего 35-летнего друга на охоте, сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером 18 августа приятели отправились на охоту в лес рядом с посёлком Красный под Верхней Пышмой. По данным следствия, подозреваемый, не убедившись в безопасности своих действий, выстрелил из охотничьего ружья в сторону пролетающей утки, но вместо неё попал в собственного приятеля, в результате тот скончался.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), виновному грозит до 2 лет лишения свободы.