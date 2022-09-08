В Верхней Пышме местного жителя осудили на 10 лет строгого режима за разбой и грабёж  

В Верхней Пышме суд вынес приговор в отношении 41-летнего местного жителя Игоря С. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемый 18 января 2022 года ограбил и избил сотрудницу офиса одной из компаний на улице Юбилейной. Мужчина схватил девушку за волосы, прикрыв ей рот рукой, потащил в подсобное помещение, ударил головой о стену, а затем заставил открыть ящик тумбочки с деньгами. Ущерб организации составил более 22 тысяч рублей.

Ещё один эпизод произошёл ночью 1 февраля 2022 года в помещении автозаправочной станции. Подсудимый напал на оператора, нанеся сотруднице не менее трёх ударов ножом. После чего забрал из кассы более 8 тысяч рублей.

Верхнепышминский суд назначил Игорю С. наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

«1 февраля 2022 года поступило сообщение в дежурную часть о том, что неизвестный мужчина совершил нападение с оружием на АЗС. Благодаря слаженным действиям сотрудников уголовного розыска по горячим следам установлен и задержан мужчина 1981 года рождения, житель города Верхняя Пышма, ранее не судимый, который скрывался на территории садового товарищества. Расследование данного уголовного дела осуществлялось сотрудниками следственного подразделения МО МВД “Верхнепышминский”. 19 апреля 2022 года уголовное дело с обвинительным заключением было направленно в суд для рассмотрения по существу», — пояснили АН «Между строк» в МО МВД «Верхнепышминский».