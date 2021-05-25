В Верхнем Тагиле водитель Toyota Land Cruiser сбил подростка, отвёз его в больницу и скрылся

Водитель Toyota Land Cruiser вечером 22 мая на улице Медведева, 1 в Верхнем Тагиле сбил 13-летнего мальчика, сообщает ГИБДД Кироврада.

«Водитель Toyota, двигаясь по улице Медведева в сторону Нахимова, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который шёл по дороге частного сектора в попутном направлении, при отсутствии тротуара», — рассказали в ведомстве.

После ДТП водитель доставил пострадавшего ребёнка в приёмный покой местной больницы, оставил его там и скрылся; об аварии в ГИБДД он не сообщил.

Позже медики диагностировали у школьника перелом левой голени. Врачи сразу же позвонили в полицию, в больницу приехал наряд ДПС, инспекторы опросили пострадавшего мальчика и объявили в розыск водителя, устроившего ДТП. Найти машину нарушителя удалось довольно быстро: Toyota была припаркована у одного из частных домов. Сам водитель от полиции скрывался.

В итоге инспекторы ДПС вызвали эвакуатор и отправили иномарку на штрафстоянку. Только после этого виновник пришёл в ГИБДД и заявил, что после аварии оставил пострадавшего в больнице, а о том, что о ДТП нужно сообщить в полицию, он не знал.

В ГИБДД отмечают, что водителя проверили на состояние опьянения, он оказался трезв. У мужчины есть несколько неоплаченных штрафов, сотрудники ГИБДД составили на нарушителя административный протокол за оставление места ДТП и за нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью.