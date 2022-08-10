В Верхнем Тагиле судили девушку за ложное обвинение в изнасиловании

В Верхнем Тагиле 22-летняя девушка попала на скамью подсудимых за ложное обвинение в изнасиловании.

В феврале 2022 года подсудимая, которая проживала вместе со своим парнем, позвала в гости сестру и знакомого. Компания пила алкоголь. Молодой человек девушки и сестра уснули. Когда они проснулись, парень начал ссориться со своей возлюбленной и общим знакомым, который пришёл к ним в гости. Последний стал угрожать парню девушки, в ответ на это она вызвала полицию и заявила об изнасиловании, пояснили E1.ru в Cледственном комитете.

В отделении полиции якобы потерпевшая написала заявление на своего гостя, её предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Спустя несколько дней девушка призналась своему молодому человеку и сестре, что изнасилования не было. Перед знакомым она извинилась, об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд признал девушку виновной в заведомо ложном доносе, назначив ей наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком на год.