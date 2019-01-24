В Великом Новгороде ограничили возраст выплаты за первого ребёнка

В Великом Новгороде за рождение первого ребёнка выплату получат только женщины моложе 29 лет, сообщает местное издание «Новгород.ру». Такое решение приняли депутаты областной думы. Размер пособия — 100 тысяч рублей, деньги можно потратить на улучшение жилищных условий или получить их, когда ребёнку исполнится полтора года.

Зампредседателя областной думы Ольга Борисова объяснила, что ограничения связаны с возможностями регионального бюджета. Спикер парламента Елена Писарева отметила, что в национальном проекте «Демография», который внёс президент Владимир Путин, обозначен возраст от 24 до 29 лет.

«Мы с вами чётко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», — сказала Писарева.

С 2019 года в Новгородской области прекратилась программа материнского капитала «Семья», предполагавшая при рождении третьего ребёнка выплату 200 тысяч рублей.