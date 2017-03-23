В Великобритании после теракта прошли задержания подозреваемых

Британская полиция задержала семь человек в Лондоне, Бирмингеме и других городах после теракта около парламента, передаёт Sky News. Данные о личности террориста или о его гражданстве полиция пока раскрывать не намерена. Имена задержанных также не сообщаются. По версии следствия, нападавший действовал один.

В полиции уточнили, что всего от действий террориста погибли три человека, а не четыре, как сообщалось ранее. Ещё семь пострадавших – в критическом состоянии. Всего в больницах, по неофициальным данным, находятся около 40 пострадавших.

Напомним, накануне в центре Лондона мужчина за рулём внедорожника сбил сначала пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем врезался в ограду парламентского комплекса и напал с ножом на охранявших его полицейских. Полиция в ответ открыла огонь по нападавшему, он был убит.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: korrespondent.net