В Ватикане прошла встреча Владимира Путина и Папы Римского

Президент России прибыл в Ватикан 4 июля для встречи с Папой Римским Франциском. Разговор продлился около часа - такое время предусмотрено в протоколе встреч понтифика с иностранными гостями.

По данным пресс-службы Кремля, на встрече планировалось обсудить гуманитарные проекты в Донбассе, обстановку в Сирии, Венесуэле и в Украине.

По завершении встречи президент России обменялся подарками с понтификом. Папа Франциск вручил Путину гравюру с видом на Площадь Святого Петра XVIII века, чтобы российский президент «не забыл Рим». А Владимир Путин подарил понтифику икону с апостолами Петром и Павлом, альбом с работами Микеланджело и диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех».