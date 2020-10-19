В Усть-Утке на средства гранта создали народный музей

В здании библиотеки № 22 в деревне Усть-Утка под Нижним Тагилом открылся народный музей «Причал истории». Выставочные пространства удалось создать благодаря победе в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: Город друзей – город идей!». На средства гранта было закуплено оборудование: выставочные витрины, книжные стеллажи, стулья, большой телевизор, сообщает пресс-служба Центральной библиотеки.

Музей в филиале Центральной городской библиотеки в Усть-Утке открылся 16 октября. Первым посетителям представили экспозицию, посвящённую героям усть-уткинцам, вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны. Работая над выставкой, сотрудники библиотеки встречались с местными активистами, собирали документы, записывали воспоминания, оцифровывали старые фотографии, снимали и монтировали видео.

Выставки в народном музее будут периодически меняться. Познакомиться с ними можно в самом музее или на сайте Центральной городской библиотеки, где появилась тематическая страница. На ней можно познакомиться с историей деревни, экспозициями, а также разместить свои материалы.

Деревня Усть-Утка является старейшим уральским поселением, она была основана в1579 году на правом берегу реки Чусовой. В 1725 году владельцем деревни стал Акинфий Демидов. В 1759 году была построена Усть-Уткинская пристань для сплава грузов с демидовских заводов в Европейскую часть России.