В Урюпинске мэр уволил редактора газеты за неправильное размещение фото федерального политика

Мэр Урюпинска Юрий Хорошеньков уволил главного редактора муниципальной газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шушлебину за то, что в одном из выпусков издания фото федерального политика было размещено ниже снимка областного депутата.

Об этом факте написала «Российская газета», поскольку «Урюпинская правда» является её партнёром. Издание не уточняет, о каком федеральном политике идёт речь.

Шушлебину уволили по 278-й статье Трудового кодекса, которая позволяет увольнять сотрудника без объяснения причин. Женщина уже обжаловала своё увольнение в суде.

Редакторы местных СМИ написали письмо в администрацию Волгоградской области в поддержку Шушлебиной, его подписали 19 человек.