В УрФО назначен новый заместитель генпрокурора

Генпрокурор РФ Юрий Чайка подписал указ о назначении Владимира Малиновского новым замгенпрокурора РФ, курирующим подразделения надзорного ведомства в Уральском федеральном округе, со ссылкой на осведомлённый источник в силовых структурах региона пишет Znak.com.

Ожидается, что уже сегодня Малиновский прибудет в Екатеринбург, а завтра ему предстоит принимать дела у предшественника — Юрия Пономарёва. Кроме того, позже в Екатеринбург прилетит сам генпрокурор РФ Юрий Чайка, чтобы принять участие в праздновании 100-летия Уральского государственного юридического университета. Планируется, что именно в рамках данного визита Юрия Чайки будет объявлено о кадровой рокировке и назначении нового куратора уральских прокуратур.

На прошлой неделе стало известно, что, вероятнее всего, бывший замгенпрокурора Юрий Пономарёв будет назначен заместителем генпрокурора РФ, курирующим деятельность прокуратур Центрального федерального округа, кадровой службы и ФСБ. Накануне он выступил с прощальным обращением к уральцам, в котором поблагодарил всех за «насыщенное и незабываемое время».