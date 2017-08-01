В уральской воинской части 140 солдат подрались на ножах, ранено 12 человек

В свердловской области произошли массовые беспорядки с участием 140 солдат одной из воинских частей в Елани. По данным ряда СМИ, командированные на Урал военнослужащие подрались с местными контрактниками, причём некоторые из них были вооружены ножами. В массовой драке пострадали 12 человек. Среди раненых оказался офицер, двое солдат находятся в тяжёлом состоянии.

«12 солдат получили серьёзные ранения в массовой драке в воинской части 31612 на Урале. Сообщается, что около сотни солдат подрались с тувинцами. Некоторые из них пришли на бой с ножами», — сообщает «Лайф».

По неподтверждённой информации, причиной конфликта, переросшего в массовую драку, стала неаккуратно заправленная одним из служащих кровать и последовавшее замечание офицера. Есть и другая версия — злоупотребление спиртным.

«По данным инсайдера, три месяца назад из Тувы прислали порядка 60 контрактников для прохождения курсов выживания. В последний вечер перед отъездом бойцы купили спиртного, чтобы отметить окончание учёбы. Выпив, они вспомнили какие-то обиды, которые видели от местных. Вооружившись ножами и заточками, приезжие атаковали казарму: 60 тувинцев выступили против сотни бойцов Еланского гарнизона», — пишет URA.Ru.

Расследовать инцидент в Минобороны отправили группу старших офицеров Центрального военного округа во главе с заместителем командующего ЦВО генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым. Стоит отметить, что сейчас в Екатеринбурге находится глава Министерства обороны Сергей Шойгу.

Воинская часть относится к 473-му окружному учебному Лисичанскому Краснознамённому центру подготовки младших специалистов мотострелковых войск. Располагается часть в посёлках Порошино и Еланский Камышловского района Свердловской области, в ста километрах от Екатеринбурга.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Ura.ru