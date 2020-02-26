В Ульяновске задержали школьника, ударившего ножом учительницу во время урока

26.02.2020 14:33
В Ульяновске задержали 15-летнего школьника, которого подозревают в покушении на убийство учительницы, сообщается на сайте Следственного комитета по Ульяновской области.
По версии следствия, утром 26 февраля подросток ударил учительницу кухонным ножом в живот.
Издание Ulpressa пишет, что школьник напал на учительницу алгебры и геометрии во время урока в школе № 61. После нападение он скрылся, но был задержан в своей квартире сотрудниками Росгвардии.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что врачи оказывают учительнице всю необходимую помощь.
«Мы должны понять, что заставило ребёнка совершить этот поступок, как сейчас помочь. Ситуация находится на моём личном контроле», — написал он в Facebook.