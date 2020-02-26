В Ульяновске задержали школьника, ударившего ножом учительницу во время урока

В Ульяновске задержали 15-летнего школьника, которого подозревают в покушении на убийство учительницы, сообщается на сайте Следственного комитета по Ульяновской области.

По версии следствия, утром 26 февраля подросток ударил учительницу кухонным ножом в живот.

Издание Ulpressa пишет, что школьник напал на учительницу алгебры и геометрии во время урока в школе № 61. После нападение он скрылся, но был задержан в своей квартире сотрудниками Росгвардии.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что врачи оказывают учительнице всю необходимую помощь.