В Ульяновске возбуждено уголовное дело против полицейских, избивших мужчину на глазах у его семилетней дочери

Следственные органы Ульяновска возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия в отношении сотрудников полиции, которые избили пришедшего за помощью мужчину на глазах у его семилетней дочери. Об этом говорится в телеграм-канале правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевшего.

Напомним, 32-летнего жителя Ульяновска Артёма Панфилова избили в отделе полиции, куда он пришёл вместе с семилетней дочерью написать заявление о краже сруба и строительных материалов на его дачном участке. Панфилов рассказал, что принимавший его сотрудник не поверил ему. После этого один из полицейских вывел из кабинета дочь мужчины, прикрыл дверь, а второй несколько раз ударил мужчину в грудь и по голове. Потерпевший попытался покинуть с дочерью участок, но в коридоре их остановили пять-шесть силовиков. Оказалось, что они испугались, что Панфилов записал происходящее на телефон. Правоохранители с применением силы отобрали у гражданина мобильный, проверили, что никаких записей нет. Панфилов снова попытался уйти, но в этот момент силовики схватили за руку его дочь.

«Она кричала от страха и боли. Кричал и я о помощи. Чудовищная картина. Мне закрывают руками рот и делают удушающий приём. Выхватывают пакет из моих рук. Там был телефон моей дочери. Им нужно было опять проверить, записывал я их или нет. Там записей они также не обнаружили, и нам наконец дали уйти. Я сказал, что буду жаловаться. В отделе полиции меня били, заламывали руки, душили на глазах у семилетней дочери. Такое отношение никуда не годится. Мне прямо сказали, что им всё равно. "Мы можем и убить, нам ничего не будет", — сказал один мент», — рассказал Панфилов.

Мужчина написал заявление в Следственный комитет. В нём он подчеркнул, что физическому насилию подверглась также его дочь — у девочки после посещения отдела полиции на руке остался большой синяк.