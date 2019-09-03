В Ульяновске пришедшего в полицию за помощью жителя избили на глазах у дочери

32-летнего жителя Ульяновска Артёма Панфилова избили в отделе полиции, куда он пришёл вместе с семилетней дочерью сообщить о преступлении, сообщил «Idel.Реалии» сам пострадавший. Мужчина собирался написать в полиции Железнодорожного района заявление о краже сруба и строительных материалов на его дачном участке.

По словам Панфилова, принимавший его сотрудник не поверил ему, посчитав, что гражданин всё выдумал и сам похитил у себя имущество. Заявитель предложил опросить свидетелей — соседей-дачников, после этого из кабинета один из полицейских вывел дочь мужчины, прикрыл дверь, а второй несколько раз ударил Панфилова в грудь и по голове. Пострадавший испугался, взял за руку дочь и быстро направился к выходу.

«Мне хотелось быстрее её увезти с этого места», — говорит Панфилов.

Но тут мужчину остановили: силовикам показалось, что он записывал происходящее на телефон. В коридоре столпилось к этому времени около пяти-шести полицейских, которые с применением силы отобрали у гражданина мобильный, проверили, что никаких записей нет. Панфилов снова попытался уйти, но в этот момент силовики схватили за руку его дочь.

«Она кричала от страха и боли. Кричал и я о помощи. Чудовищная картина. Мне закрывают руками рот и делают удушающий приём. Выхватывают пакет из моих рук. Там был телефон моей дочери. Им нужно было опять проверить, записывал я их или нет. Там записей они также не обнаружили, и нам наконец дали уйти. Я сказал, что буду жаловаться. В отделе полиции меня били, заламывали руки, душили на глазах у семилетней дочери. Такое отношение никуда не годится. Мне прямо сказали, что им всё равно. "Мы можем и убить, нам ничего не будет", — сказал один мент», — рассказал Панфилов.

Мужчина написал заявление в Следственный комитет. Он подчёркивает, что физическому насилию подвергся также его ребёнок: у девочки после посещения отдела полиции на руке образовался большой синяк. Сейчас следователи по факту происшествия проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Ульяновске уволили росгвардейца, который отказался реагировать на преступление, поскольку у него был обеденный перерыв — он покупал шаурму.