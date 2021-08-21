В Уфе неизвестные обокрали кандидата в депутаты Госдумы от Нижнего Тагила

В ночь на 21 августа в Уфе обокрали автомобиль, принадлежащий кандидату в депутаты Государственной думы от Нижнетагильского одномандатного избирательного округа Марии Баранцевой. Как сообщила девушка в соцсетях, накануне она вместе со своим молодым человеком Николаем участвовала в квалификационных заездах по дрифту, а после осталась ночевать на съёмной квартире. Утром молодые люди обнаружили, что микроавтобус Ford, на котором они приехали в Башкирию, был вскрыт неизвестными.

По словам Марии, злоумышленники украли рюкзак Николая, в котором находились личные вещи, документы на автомобиль, а также ноутбук и деньги.

«Мы знаем, что не нужно оставлять ценные вещи в автомобиле, но мы вчера так устали, что просто забыли рюкзак в машине. Написали заявление в полицию», — рассказала Мария в своём Instagram.

Спортсменка уточнила, что автомобиль был припаркован на видном, освещённом месте рядом со зданием администрации.

Марии Баранцевой 28 лет, она родилась и живёт в Екатеринбурге. С четырёх лет занималась фигурным катанием и получила звание мастера спорта. Окончила Уральскую государственную архитектурно-художественную академию в 2016 году. В этом году партия «Новые люди» выдвинула Марию в качестве кандидата в депутаты Госдумы от Нижнетагильского одномандатного избирательного округа.