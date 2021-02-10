В Удмуртии отменили обязательный масочный режим

Глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира во «ВКонтакте» заявил, что масочный режим в регионе с 12 февраля будет носить рекомендательный характер, пишет РБК. Издание отмечает, что Удмуртия стала первым российским регионом, отменившим обязательный масочный режим.

Своё решение глава республики объяснил тем, что многие жители уже переболели коронавирусом, при этом он настоятельно просил продолжить носить маски в общественных местах, особенно тех, кто ещё не болел.

С 10 февраля в республике снимаются ограничения на работу заведений общепита и культурно-досуговых учреждений. Спортивные мероприятия смогут посещать все желающие, кроме людей старше 65 лет (до этого запрет распространялся и на несовершеннолетних). При этом спортивные залы должны быть заполнены не больше чем наполовину. На регистрацию брака можно будет приглашать до 20 человек.

«Мы, естественно, идём навстречу предпринимателям. Но при этом [продавцы] за прилавком магазинов должны находиться в масках», — отметил Бречалов.

За последние сутки в Удмуртии выявили 97 инфицированных коронавирусом.

27 октября Роспотребнадзор ввёл масочный режим по всей России — маски обязали носить в лифтах, на парковках, в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.