В Тыве неизвестные обстреляли автобус с наблюдателями и журналистами, ехавшими на выборы

На границе Красноярского края и республики Тыва 7 сентября неизвестные обстреляли автобус с наблюдателями и журналистами, которые ехали на выборы в Верховный хурал республики. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Сергей Натаров.

«Очевидно, что таким способом определённые политические силы хотят помешать нашим наблюдателям и журналистам проконтролировать ход выборов в Республике Тыва», — заявил депутат.

По его данным, уже начаты следственные действия и поиск нападавших.

«Сибирь. Реалии» со ссылкой на очевидцев писали, что группа из 30–40 вооружённых людей в масках на лошадях преградили дорогу автобусу. После того как он остановился, они прострелили колёса транспортного средства.

В региональном МВД сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. В ведомстве уточнили, что при ночном осмотре автобуса пулевые отверстия обнаружены не были.

Выборы в Верховный хурал проходят в Единый день голосования 8 сентября. Жители региона должны избрать 32 депутата, 16 из них — по партийным спискам. В выборах принимают участие кандидаты от «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и «Коммунистов России».