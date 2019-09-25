В Тюменской области жертвам политических репрессий выплатят по 500 рублей в качестве соцпомощи

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, согласно которому жертвам политических репрессий, проживающим в регионе, выплатят по 500 рублей ко Дню памяти 30 октября.

Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу департамента соцразвития Тюменской области, в настоящее время в регионе насчитывается порядка 6,7 тысячи реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Выплата ко Дню памяти является традиционной, она утверждается один раз в год. В этом году на эти цели выделено 3,35 млн рублей.

В ведомстве пояснили, что жертвам советского режима предоставляется и другая помощь за счёт областного бюджета: оплата услуг ЖКХ, установка телефона, бесплатный проезд, обеспечение лекарствами, зубопротезирование.