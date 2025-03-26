В Тюменской области задержали наркодилера, торговавшего запрещёнными веществами в Нижнем Тагиле

В Тюменской области при патрулировании улиц деревни Патрушева сотрудники ГАИ заметили автомобиль, припаркованный на окраине населённого пункта. Инспекторы решили дождаться владельца автомобиля, чтобы проверить документы гражданина. При беседе с полицейскими мужчина признался, что в лесу оборудовал 15 тайников-конструкторов с наркотическими веществами.

Для подтверждения данных ранее не судимого 29-летнего екатеринбуржца доставили в отделение полиции. Мужчина рассказал сотрудникам наркоконтроля, что хотел заработать и устроился через мессенджер в наркомаркет курьером-распространителем.

По словам подозреваемого, в его обязанности входили фасовка и доставка мелкооптовых партий в различные города России. За два месяца мужчина распространил наркотические вещества в Перми, Демянске, Набережных Челнах и Нижнем Тагиле.

«Находясь в Свердловской области, подозреваемый получил информацию о местонахождении очередной крупной партии, которую он должен был реализовать в Тюмени и Сургуте. По указанным координатам он забрал 2 мешка и 5 коробок с канистрами и бутылками с химической жидкостью неизвестного происхождения. В итоге злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в Тюмени. Все схроны обнаружены. Из его транспортного средства полицейские изъяли два мешка, в которых находились 5 ёмкостей и 94 бутылки с химическим содержимым, предназначенные для реализации в Сургуте», — сообщили в ведомстве.

По результатам экспертизы стало известно, что изъятое вещество — прекурсор наркотического средства. Общая масса изъятого составила более 4 кг.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 228.4 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). На данный момент екатеринбуржец заключён под стражу.