В Тюменской области ввели недельный локдаун

В Тюменской области официально ввели локдаун — губернатор региона Александр Моор заявил, что в период с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа предприятий и закрываются торговые центры, пишет портал 72.ru.

«На оперативном штабе принято непростое решение: в Тюменской области вводятся дополнительные жёсткие ограничения. Будет приостановлена деятельность всех организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей. Исключение — те, кто занят на производстве непрерывного цикла. Например, предприятия энергетики, коммунального хозяйства. Кафе, рестораны, спорткомплексы, театры, музеи, торговые центры, салоны красоты также временно приостанавливают деятельность. Общепит продолжит работу в формате навынос и доставки еды. Будут открыты аптеки и продуктовые магазины», — пояснил в своём обращении к жителям глава региона.