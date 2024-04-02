В Тюмени тагильчанка обокрала избранника, пока тот спал

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 28-летней младшей воспитательнице детсада из Нижнего Тагила. Женщина признана виновной в краже в крупном размере (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, девушка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, 12 августа 2023 года он предложил ей поездку в тюменский аквапарк. Вместе с двумя малолетними дочерьми тагильчанки на автомашине Volkswagen они приехали в Тюмень, и избранник на трое суток арендовал квартиру. Ночью 15 августа выпившая пара пришла в квартиру из бара и поссорилась. Мужчина лёг спать, а тагильчанка решила сбежать, прихватив не только детей, но и деньги нового возлюбленного.

«Она взяла телефон спящего мужчины и его же пальцем разблокировала гаджет. С помощью мобильного приложения “Сбербанк онлайн” она в три этапа перевела 150 тысяч рублей на счёт своей подруги, а потом заказала такси и за счёт спящего приятеля уехала в Нижний Тагил. Стоимость поездки составила 13 739 рублей. Проснувшись, мужчина не нашёл подружки в квартире, равно как и денег на своём банковском счёте», — сообщает пресс-служба суда.

Тагильчанка осуждена к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Суд обязал её компенсировать причинённый потерпевшему материальный ущерб на сумму 168 239 рублей.