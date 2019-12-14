В Тюмени при пожаре в наркодиспансере погиб человек, ещё 13 пострадали

В Тюмени в ночь на 14 декабря произошёл пожар в наркологическом диспансере на улице Новая. В областном департаменте здравоохранения сообщили об одном погибшем и 13-ти пострадавших.

«12 человек доставлены в ОКБ-1: один после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное наблюдение, 10 человек в средней и легкой степени тяжести с отравлением продуктами горения госпитализированы в отделение токсикологии, одна пострадавшая в тяжёлом состоянии получает всю необходимую медицинскую помощь в ожоговом отделении», — цитирует Znak.com сообщение ведомства. Ещё одному пострадавшему помощь была оказана на месте ЧП.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение режима одним из пациентов. В МЧС заявили, что рассматривают несколько версий случившегося.

«По одной из них, он начался из-за неосторожного обращения с огнём, возможно, при курении. Не исключена и электротехническая версия», — рассказал источник ТАСС в экстренных службах.

Всего из горящего здания были эвакуированы 116 человек.