Происшествия

В Тюмени пассажирский автобус врезался в книжный магазин

06.08.2020 19:16
В Тюмени пассажирский автобус врезался в книжный магазин

В Тюмени вечером 6 августа пассажирский автобус врезался в витрину книжного магазина. В ДТП пострадали шестеро человек, в том числе десятилетний ребёнок.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, водитель пояснил инспекторам, что он пытался уйти от столкновения с легковым автомобилем, который двигался в попутном направлении.

В салоне автобуса на момент аварии находились 18 пассажиров.

«Всего шесть обратившихся за медицинской помощью, среди них один 10-летний ребёнок. У всех пациентов поверхностные травмы, после осмотра и оказания помощи они оставлены на месте», — сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Фото: 
vsluh.ru
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