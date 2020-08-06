В Тюмени пассажирский автобус врезался в книжный магазин

06.08.2020 19:16
В Тюмени вечером 6 августа пассажирский автобус врезался в витрину книжного магазина. В ДТП пострадали шестеро человек, в том числе десятилетний ребёнок.
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, водитель пояснил инспекторам, что он пытался уйти от столкновения с легковым автомобилем, который двигался в попутном направлении.
В салоне автобуса на момент аварии находились 18 пассажиров.
«Всего шесть обратившихся за медицинской помощью, среди них один 10-летний ребёнок. У всех пациентов поверхностные травмы, после осмотра и оказания помощи они оставлены на месте», — сообщили в региональном департаменте здравоохранения.