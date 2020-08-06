В Тюмени пассажирский автобус врезался в книжный магазин

В Тюмени вечером 6 августа пассажирский автобус врезался в витрину книжного магазина. В ДТП пострадали шестеро человек, в том числе десятилетний ребёнок.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, водитель пояснил инспекторам, что он пытался уйти от столкновения с легковым автомобилем, который двигался в попутном направлении.

В салоне автобуса на момент аварии находились 18 пассажиров.