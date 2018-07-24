В Тюмени оштрафовали водителя, катавшего пассажира в ванне на колёсах (ВИДЕО)

Сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали мужчину, который прокатил пассажира по улицам Тюмени в ванне, прикреплённой к внедорожнику, со ссылкой на руководителя отдела пропаганды регионального главка ГИБДД Анжелу Борисову пишет РИА Новости.

Полуобнаженный мужчина прокатился по центральным улицам Тюмени в ванне, прицепленной к автомобилю, 22 июля.

Снимки были опубликованы очевидцами в сообществе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».