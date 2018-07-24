В Тюмени оштрафовали водителя, катавшего пассажира в ванне на колёсах (ВИДЕО)

24.07.2018 16:35

Сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали мужчину, который прокатил пассажира по улицам Тюмени в ванне, прикреплённой к внедорожнику, со ссылкой на руководителя отдела пропаганды регионального главка ГИБДД Анжелу Борисову пишет РИА Новости.

Полуобнаженный мужчина прокатился по центральным улицам Тюмени в ванне, прицепленной к автомобилю, 22 июля.

Снимки были опубликованы очевидцами в сообществе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель автомобиля привлечён к административной ответственности по статье 12.23 КоАП "Нарушение правил перевозки людей". Штраф одна тысяча рублей», сказала Анжела Борисова.

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