В Тюмени оштрафовали водителя, катавшего пассажира в ванне на колёсах (ВИДЕО)

24.07.2018 16:35
Сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали мужчину, который прокатил пассажира по улицам Тюмени в ванне, прикреплённой к внедорожнику, со ссылкой на руководителя отдела пропаганды регионального главка ГИБДД Анжелу Борисову пишет РИА Новости.
Полуобнаженный мужчина прокатился по центральным улицам Тюмени в ванне, прицепленной к автомобилю, 22 июля.
Снимки были опубликованы очевидцами в сообществе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
«Водитель автомобиля привлечён к административной ответственности по статье 12.23 КоАП "Нарушение правил перевозки людей". Штраф — одна тысяча рублей», — сказала Анжела Борисова.