В Тюмени нашли тело младенца на мусоросортировочном заводе

08.02.2020 12:51
В Тюмени работники мусоросортировочного завода обнаружили на ленте тело новорождённого мальчика. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность матери убитого ребёнка.
Как пишет 72.ru, тело было обнаружено с плацентой и пуповиной. Примерный возраст малыша — один день. Как рассказала изданию пресс-секретарь «Тюменского экологического объединения», где были найдены останки, ЧП произошло 5 февраля. О страшной находке сотрудники завода сразу же сообщили в полицию.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, в рамках возбуждённого уголовного дела назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в региональном управлении СКР.