В Тюмени нашли тело младенца на мусоросортировочном заводе

В Тюмени работники мусоросортировочного завода обнаружили на ленте тело новорождённого мальчика. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность матери убитого ребёнка.

Как пишет 72.ru, тело было обнаружено с плацентой и пуповиной. Примерный возраст малыша — один день. Как рассказала изданию пресс-секретарь «Тюменского экологического объединения», где были найдены останки, ЧП произошло 5 февраля. О страшной находке сотрудники завода сразу же сообщили в полицию.