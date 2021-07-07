Происшествия

В Тюмени мужчина захватил заложников в отделении Сбербанка

07.07.2021 13:12
В Тюмени мужчина захватил заложников в отделении Сбербанка

В Тюмени работники Сбербанка оказались в заложниках в результате захвата отделения банка на Червишевском тракте, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Захватчик уже сдался полиции, пострадавших нет. 

Инцидент произошёл сегодня в отделении банка на первом этаже жилого дома. По данным Baza, мужчина в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода, передал сотруднику банка записку с требованием выдать ему 15 млн рублей. При этом он угрожал взорвать самодельное взрывное устройство. 

В результате переговоров преступника удалось уговорить отпустить всех заложников и сдаться, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Взрывных устройств при нём не найдено.

Фото: 
vk.com / ng72.ru / toptyum
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