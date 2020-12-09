В Туве заместителем министра экономики республики назначили рэпера

Экс-сотрудник Россельхозбанка Белек Анай-оол, выступающий как рэпер и диджей MC Belek, назначен первым заместителем министра экономики Республики Тува, со ссылкой на источник пишет «Тайга.инфо». О назначении чиновника 8 декабря сообщило правительственное издание «ТуваМедиаГрупп». Он будет курировать развитие промышленности и стратегическое планирование.

Анонимный телеграм-канал Tuva Ulus утверждает, что Белек Анай-оол приходится сыном директору территориального фонда медицинского страхования Вере Анай-оол и племянником главе республики Шолбану Кара-оолу, однако официально информация об их родстве не подтверждена.

Белек Анай-оол в 2005 году окончил Красноярский техникум информатики и вычислительной техники по направлению «Банковское дело». В 2010-м получил диплом Российского государственного социального университета по специальности «Финансы и кредит. Банковское дело». В 2020-м получил диплом Уральского государственного экономического университета по направлению «Государственная и муниципальная служба». Он работал секретарём-референтом в Республиканской больнице № 2, с 2010 по 2020 год — в тувинском филиале АО «Россельхозбанк».

Как давно выступает MC Belek — неизвестно, однако в сети можно найти несколько видеозаписей с его концерта в Москве в 2014 году, а в группе MC Belek во «ВКонтакте» сказано, что страница о коллективе создана в 2008 году.