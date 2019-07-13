В Туве погибло девять человек при переправе через реку. Семеро погибших — дети

Трагедия, унёсшая жизни семерых детей и двоих взрослых произошла 12 июля на реке Шуй в Туве. Автомобиль УАЗ опрокинулся при переправе через реку из-за остановки двигателя. Ещё один человек пропал без вести.

12 июля две семьи направлялись на отдых к труднодоступным озерам с минеральными источниками. Во время пересечения реки Шуй у автомобиля заглох двигатель и его начало сносить сильным течением. Двое мужчин и одна женщина выбрались из машины, чтобы удержать её. Но салон начало быстро заполнять водой. Находившиеся в салоне УАЗ две женщины и семеро детей погибли.

В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать авто на плаву, женщину унесло течением — её тело до сих пор не найдено.

«В настоящее время тела 9 потерпевших доставлены в гор. Ак-Довурак, следователи совместно с судмедэкспертами приступили к осмотру тел потерпевших», — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Туве.

Следователи выяснили, что в момент трагедии в машине находились всего 12 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).

Поиски тела пропавшей женщины продолжаются. На месте работают 14 человек, 4 единицы техники.