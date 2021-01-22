В Туринске родителей школьников оштрафовали на 100 тысяч за публикацию детьми «фотожабы» на учителя

В Туринске приставы оштрафовали родителей школьников, которые создали и опубликовали фотожабу на своего учителя, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Под санкции попали четыре семьи, которые в общей сумме выплатили 100 тысяч рублей — по 25 тысяч рублей каждая.

В пресс-службе УФССП по Свердловской области пояснили, что ученики отредактировали фото учителя «в виде, задевающим её честь и достоинство, и разместили его в соцсетях». Учительница обратилась в суд. Суд вынес решение о компенсации морального вреда.

Задолженность с родителей взыскана в полном объёме. Денежные средства перечислены взыскателю. Исполнительные производства окончены в связи с фактическим исполнением.