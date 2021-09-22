В Туринске неизвестный зашёл в школу с ружьём. ЧП оказалось тренировкой полиции

Днём 22 сентября в школу № 1 Туринска зашёл неизвестный мужчина с охотничьим ружьём, со ссылкой на администрацию города пишет «Интерфакс».

Агентство сообщает, что мужчину задержали силовики, поэтому «воспользоваться оружием он не успел».

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в комментари Znak.com сообщил, что ничего криминального в этом городе не происходило.

«В муниципальном образовании, о котором идёт речь, и в школе, которая прозвучала в СМИ, местные правоохранительные органы проводят плановую тренировку действий по возникновению различного рода ЧС. Она уже завершена, и учебное заведение работает в штатном режиме», — сказал полковник Горелых.

Напомним, утром 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил бойню в Пермском государственном национальном исследовательском университете. При себе у нападавшего было охотничье гладкоствольное ружьё. В результате атаки погибли шесть человек, пострадали, по последним данным, 43 человека.

Стрелявшего обезвредил сотрудник ДПС, прибывший по вызову. Перед нападением Бекмансуров опубликовал в соцсетях манифест, в котором заявил, что лишь «единицы из вас заслуживают существования». Сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).