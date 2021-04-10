В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Один человек погиб

В Турции на трассе Конья — Аксарай в ДТП попал автобус с российскими туристами. В результате съезда автобуса с дороги пострадали 26 российских туристов из 32, находившихся в салоне. Одна из россиянок погибла, сообщает РИА Новости. Как минимум троим пассажирам потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести.

Россияне приехали на отдых в Анталью по линии туроператора Pegas Touristik, следовали в Каппадокию. Как установила местная полиция, водитель транспортного средства не справился с управлением в сложных погодных условиях. Автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся.