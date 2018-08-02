В Тульской области правоохранители задержали кота-наркокурьера

В городе Новомосковске Тульской области сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали двоих подозреваемых, которые пытались передать в исправительную колонию № 6 наркотики с помощью кота, сообщается на официальном сайте МВД России.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, полицейским от службы безопасности одной из исправительных колоний поступила информация о том, что неизвестные собираются пронести в неё наркотические вещества, а в качестве переносчика запрещённой посылки будет использован живущий на территории колонии кот.

«Ранее один из заключённых после освобождения из исправительного учреждения забрал животное с собой и передал своим знакомым. Новые хозяева кота изготовили для него ошейник, в который спрятали наркотические вещества. После этого они намеревались выпустить питомца рядом с территорией исправительного учреждения», — рассказала Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 32-летний житель Киреевского района и его сообщница — 22-летняя жительница города Болохово. В тайнике-ошейнике животного обнаружено, по предварительным данным, 5,79 г наркотического средства гашиш и 1,56 г амфетамина. В ходе обыска, проведённого в квартире одного из подозреваемых, также были изъяты электронные весы, упаковочный материал, пакет с веществом растительного происхождения и, по предварительной информации, около 10 г амфетамина и 20 г «спайса».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подозреваемые заключены под стражу.