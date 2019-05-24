В Тульской области неизвестные расстреляли полицейского

В Тульской области неизвестные напали на полицейского, со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД пишет ТАСС.

По информации местного издания «Моя Слобода», нападение произошло у пункта приёма лома, нападавших было несколько. В результате полицейский получил огнестрельное ранение из пистолета, какого именно — травматического или боевого — не уточняется. Мужчину госпитализировали, он находится в реанимации, в результате нападения полицейский получил по две пули в грудь, руку и ногу.

По данным Life News, на полицейского напали три человека, которые отобрали у него табельное оружие и открыли из него стрельбу. Они могут передвигаться на автомобиле ВАЗ-2114.

При этом, как сообщили в пресс-службе МВД, информация о том, что у полицейского отобрали табельное оружие, не соответствует действительности.