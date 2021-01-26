В Туле полицейские задержали и несколько часов продержали в отделе волонтёра, искавшего пенсионера

В Тульской области 70-летний пенсионер, потерявшийся в окрестностях посёлка Бегичевский, замёрз насмерть. Мужчину мог спасти волонтёр местного отряда «Лиза Алерт», однако его во время поисков задержали и удерживали несколько часов сотрудники полиции, пишет местное издание ТСН24.

Заявка на поиски пенсионера поступила поздно вечером 23 января: 70-летний Александр Сапожников ушёл на родник и не вернулся домой. Его сосед стал волноваться, позвонил в полицию, но ему сказали ждать до утра, и тогда он обратился в отряд «Лиза Алерт».

«Из вводных данных стало ясно, что пропавший вряд ли найдёт дорогу в темноте самостоятельно, так как имел серьёзные проблемы со здоровьем, в том числе плохое зрение. Информационные координаторы приступили к сбору информации о пропавшем, обзвону больниц и обмену информацией с сотрудниками полиции и МЧС», — сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Проживавший неподалёку доброволец выехал к дому Сапожникова, стал общаться с его соседом. После полуночи стало известно, что туда же прибыла полиция, однако ситуация развернулась не так, как обычно, а действия силовиков, отмечают поисковики, «в корне отличались от привычного взаимоотношения с заявителем и добровольцами».

Полицейские в приказном тоне усадили добровольца и соседа пропавшего в служебную машину и доставили в отдел полиции. С ними провели «воспитательную беседу», во время которой полицейские «высказывали субъективную оценку о методах и алгоритмах поисковой работы».

По информации отряда, всё это время пенсионера никто не искал. Волонтёра и заявителя отпустили только около четырёх часов утра. В итоге тело пропавшего пожилого мужчины нашли под утро прибывшие из других городов добровольцы. В 04.55 тело пенсионера было ещё теплым, указывают в отряде.

«Скорее всего, из-за проблем со зрением он свернул с тропинки, не смог найти дорогу в темноте, выбился из сил, замёрз и погиб. Если бы поиски начались в 0:37, он, возможно, был ещё жив. Нам очень жаль, что мы не успели, нам очень жаль, что сотрудники полиции отнеслись к поиску пропавшего не с должным профессионализмом», — говорят в отряде «Лиза Алерт».

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили изданию «Тульская пресса», что по факту случившегося сейчас проводится проверка.