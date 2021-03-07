В тройном лобовом ДТП в Нижнем Тагиле погибла 70-летняя женщина

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло лобовое ДТП с тремя автомобилями, в результате которого скончалась 70-летняя женщина. Ещё пять человек получили травмы.

Авария произошла 7 марта около 14 часов. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, 62-летний водитель Volkswagen Passat ехал в сторону Екатеринбурга, но на 11-м километре не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos. Из-за удара Chevrolet врезался в Ford Focus, который ехал в попутном направлении.

В результате столкновения 70-летняя пассажирка Volkswagen Passat от полученных травм скончалась в машине скорой медицинской помощи. 36-летняя пассажирка и водитель получили закрытый перелом и ушиб грудной клетки, а также пневмоторакс, их госпитализировали в центральную городскую больницу. Травмы получили 24-летний водитель и 35-летний пассажир Chevrolet Lanos. Пассажирку автомобиля Ford Focus отпустили домой с подкожной гематомой головы.

Водитель автомобиля Volkswagen Passat имеет стаж вождения 12 лет. За это время к административной ответственности за нарушения ПДД он привлекался 8 раз.