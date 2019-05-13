В тройном ДТП под Нижним Тагилом пострадали ребёнок и двое взрослых

12 мая на 8-м километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу произошло столкновение трёх автомобилей, сообщает отдел пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

«В ходе выяснения обстоятельств ДТП было установлено, что 43-летний водитель автомобиля "Тойота", следуя по Южному подъезду со стороны г. Екатеринбурга в сторону г. Нижнего Тагила, на 7-м км 975-м м допустил наезд на стоящую автомашину "Мазда" под управлением 23-летнего мужчины, в результате чего автомашина "Мазда" допустила наезд на автомашину "Чери" под управлением 53-летнего мужчины. В результате ДТП транспортные средства получили значительные повреждения, 3 человека, в том числе несовершеннолетний ребёнок, получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в ГИБДД.

По данным выехавшего на место экипажа ДПС, пассажиры автомобиля «Тойота» — мать и сын, жители Верхней Салды, — получили ушиб правой голени и ушиб обеих голеней соотвественно, от госпитализации отказались. Пассажир «Мазды» с диагнозом «ушибленная гематома головы» также от госпитализации отказалась.

Отмечается, что водитель а/м «Тойота» имеет стаж вождения более 20 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в 2018 году привлекался 18 раз, в 2019 году не привлекался. Водитель «Мазды» имеет стаж вождения 4 года, к административной ответственности за нарушения ПДД в 2019 году не привлекался, но управлял автомобилем без полиса ОСАГО. Водитель а/м «Чери» имеет стаж вождения более 35 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в 2018 и 2019 годах привлекался 5 раз, у него также отсутствовал страховой полис ОСАГО. Все водители на момент ДТП были трезвы.

По данному факту проводится проверка для установления причин возникновения дорожно-транспортного происшествия.