В трети регионов России зафиксировали рост смертности от рака

В 30 регионах России за прошлый год выросла смертность от рака, со ссылкой на результаты анализа данных Минздрава, проведённого ОНФ и фондом «Здоровье», пишет РБК. ОНФ и фонд «Здоровье» исследовали отчёты ведомства по заболеваемости и выявляемости онкологических заболеваний в 2016–2017 годах.

Хуже всего с динамикой смертности от рака дело обстоит в Магаданской области (рост 7,7%), Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%), Калмыкии (6,8%) и Севастополе (6,5%). В целом по стране, согласно результатам исследования, смертность от рака упала на 2,4% — с 198,9 случая на 100 000 населения в 2016 году до 194,2 на 100 000 в 2017 году.

В то же время в 2017 году на 3% выросло число впервые выявленного рака, следует из итогов исследования. По мнению экспертов, этот показатель и должен расти, поскольку растёт онконастороженность врачей, диагностика становится тщательнее, что помогает обнаружить рак на ранних стадия развития.

Наибольший рост выявляемости — в Чукотском автономном округе (на 33,1%), Хабаровском крае (14,2%), Амурской области (11,5%), Крыму (9%) и Чувашии (8,5%). Хуже всего с этим обстоит дело в Калмыкии и Якутии — в этих регионах рак диагностируют на последних стадиях, в 53 и 52,6% случаев соответственно. За ними по этому показателю в пятёрку входят Магаданская область (49%), Дагестан (47,3%) и Бурятия (46,9%).

В целом в 2017 году соотношение злокачественных новообразований, которые врачи выявили на ранних и поздних стадиях, составило 55,6 к 39%. Два года назад это соотношение составляло 54,7 к 39,6%. Оставшаяся доля — неустановленная стадия.

Согласно исследованию, в 2017 году 22,5% пациентов умерли в течение года с момента обнаружения заболевания. Это довольно критично, отмечает ОНФ. Показатель снизился за год на 0,7%. В 57 регионах показатель одногодичной летальности выше среднероссийского, лидеры — Чукотский автономный округ (33,6%), Якутия (32,1%), Хакасия (30,3%), Еврейская автономная область (29,8%), Тульская область (29,2%).