В третьем туре Суперлиги «Уралочка-НТМК» встретится с подмосковной командой 

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» проведёт матч третьего тура Суперлиги в «Металлург-Форуме» Нижнего Тагила. 16 октября в 17:00 свердловские волейболистки примут «Заречье-Одинцово», сообщили в пресс-службе «Уралочки».

Прошлый сезон для подмосковной команды оказался не самым удачным. По итогам регулярного чемпионата команда «Заречье-Одинцово» заняла 13-е место из 14, после чего волейболистки принимали участие в мини-турнире за распределение итоговых мест.

С «Уралочкой» в прошлом сезоне подмосковная команда встречалась дважды: в Екатеринбурге гости одержали неожиданную победу со счётом 3:2, а вот в ответной игре «Уралочка» взяла уверенный реванш — 3:0.

Вход на матч свободный. Также болельщики могут посмотреть прямую трансляцию на tvstart.ru.