В ТРЦ DEPO женщина нашла в магазине забытую сумку и украла из неё 45 тысяч рублей

На выходных в отдел полиции № 16 Нижнего Тагила обратилась 34-летняя жительница Кировграда, у которой в ТРЦ DEPO похитили сумку с банковскими картами.

Сотрудники полиции выяснили, что беременная женщина, находясь в Нижнем Тагиле, заехала за покупками в «Спортмастер». Позже она обнаружила, что потеряла сумку, поэтому вернулась в магазин. Администратор торговой точки рассказал, что незадолго до этого одна из покупательниц принесла на ресепшн потерянную сумку. Но, проверив её содержимое, потерпевшая обнаружила пропажу кошелька.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения полицейские опознали злоумышленницу. Она призналась, что вытащила из найденной сумки две банковские карты, рядом с которыми лежали пин-коды, а после в банкомате сняла с карт деньги.

В отделении полиции женщина раскаялась в преступлении и вернула потерпевшей все деньги. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщают в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».