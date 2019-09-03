В Томской области появились лицейские классы ФСБ

В Спасской общеобразовательной школе в селе Батурино (Томская область) и школе в посёлке Синий Утёс (Томская область) открылись первые лицейские классы УФСБ, пишет РИА Томск.

В профильные классы были приняты 45 учеников, которые будут проживать в интернате при школе и углублённо изучать историю, математику, физику, иностранный язык и обществознание. По данным регионального управления ФСБ, ученики старших классов также будут дополнительно посещать уроки риторики, военной и физической подготовки, хореографии, музыки, прикладной культурологии, истории органов ФСБ и основ государственного права. При успешном окончании 11-го класса выпускники лицейских классов смогут поступить в профильные учебные заведения ФСБ, добавляют в ведомстве.

В специализированные классы поступили ребята из Томска, Северска, Стрежевого, Асиновского и Томского районов, пройдя специальный конкурсный отбор.